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16 мая Среда

Уфа   °

В Уфе пройдет фестиваль молодежных субкультур

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет фестиваль молодежных субкультур Фото: Организаторы

В Уфе пройдет фестиваль молодежных субкультур Фото: Организаторы

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

24 июня столица Башкирии окунется в атмосферу молодежных субкультур. В парке «Ватан» на фестивале «МИР – это Я» соберется активная и неформальная молодежь.

«На этот раз участники фестиваля будут бороться за звание лучших в соревнованиях по косплею, workout, катанию на лонгбордах, роликах, а также сразятся на танцполе. Каждый может попробовать себя в конкурсе граффити, битбокса, паркура и других направлениях», — уточнили организаторы.

После соревнований все участники и гости фестиваля насладятся концертом молодежных музыкальных групп.

Заявки на участие принимаются до 15 июня.

Теги: фестиваль субкультур, Уфа, Мир - это Я
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