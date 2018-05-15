Аэропорт «Уфа» первым в ПФО обслужил миллионного пассажира с начала 2018 года Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа» Аэропорт «Уфа» первым в ПФО обслужил миллионного пассажира с начала 2018 года Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Встреча миллионного пассажира — событие для аэропорта Уфы значимое, демонстрирующее эффективность работы. По информации пресс-службы столичного авиаузла, не первый год аэропорт стабильно удерживает непрерывный пассажиропоток и сохраняет регулярность полетов.

«Благодаря развитию авиаперевозок в Башкортостане темпами, превышающими среднеотраслевые, внедрению целевых программ партнерства с авиакомпаниями и росту платёжеспособности жителей региона, мы успешно удерживаем лидерство в ПФО — прокомментировал гендиректор МАУ Александр Андреев. – В 2017 году нам удалось установить исторический рекорд. Аэропорт обслужил 2,8 миллиона пассажиров, превысив пиковые значения. В этом году мы рассчитываем побить свой рекорд».

Миллионным пассажиром 2018 года стала жительница Уфы Альфия, которая отправилась на отдых в Дубай. В подарок от перевозчика пассажирка получила сертификат на повышение класса обслуживания и ценные подарки от аэропорта «Уфа».