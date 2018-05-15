В Башкирии бухгалтеру ДЮСШ вынесли обвинительный приговор за присвоение денег Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии бухгалтеру ДЮСШ вынесли обвинительный приговор за присвоение денег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Чишмах суд вынес приговор главному бухгалтеру Детской юношеской спортшколы. Следствие доказало, что с марта 2015 до ноября 2016 года она присваивала часть выручки предприятия, зачисляла себе незаконные прибавки к зарплате и «больничным». Ущерб составил 264 тысячи рублей.

Женщину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с возвратом присвоенных средств, сообщили в республиканской прокуратуре.