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15 мая Вторник

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В Башкирии бухгалтеру ДЮСШ вынесли обвинительный приговор за присвоение денег

ОБЩЕСТВО

В Башкирии бухгалтеру ДЮСШ вынесли обвинительный приговор за присвоение денег Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии бухгалтеру ДЮСШ вынесли обвинительный приговор за присвоение денег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Чишмах суд вынес приговор главному бухгалтеру Детской юношеской спортшколы. Следствие доказало, что с марта 2015 до ноября 2016 года она присваивала часть выручки предприятия, зачисляла себе незаконные прибавки к зарплате и «больничным». Ущерб составил 264 тысячи рублей.  

Женщину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с возвратом присвоенных средств, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: присвоение, суд, прокуратура
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