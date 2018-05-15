УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Кинотеатр «Киномакс» решился на эксперимент и установил в самом большом зале Luxe новые кресла повышенной комфортности. Кресла традиционного дизайна также остались в зале, но с конца апреля центральную часть кинозала, с 5 по 14 ряд, занимают более широкие места с высокими спинками и удобными подстаканниками. Объективно оценить идею «Киномакса» смогут только зрители — посидеть в новых черных креслах можно уже сейчас. Хороший повод опробовать их — предстоящие премьеры фильмов «Дэдпул 2» и «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Теперь в самом большом зале «Киномакс» Luxe стоят кресла двух типов: традиционные красные и новые черные. Получилось классическое сочетание цветов,знакомое нам со времен прочтения знаменитого романа Стендаля.

Расписание фильмов «Киномакс-Уфа» доступно на сайте кинотеатра. При покупке билетов на сеанс по карте Сбербанка на kinomax.ru или через мобильное приложение «Киномакс» зрители получат 10% бонусами «Спасибо от Сбербанка» до конца мая. Также в мае киноцентр удваивает бонусы на Мультикарту.