Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.76 ↑

EUR 73.94 ↓

15 мая Вторник

Уфа   °

Новые комфортные кресла появились в уфимском «Киномаксе»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Кинотеатр «Киномакс» решился на эксперимент и установил в самом большом зале Luxe новые кресла повышенной комфортности. Кресла традиционного дизайна также остались в зале, но с конца апреля центральную часть кинозала, с 5 по 14 ряд,  занимают более широкие места с высокими спинками и удобными подстаканниками. Объективно оценить идею «Киномакса» смогут только зрители — посидеть в новых черных креслах можно уже сейчас. Хороший повод опробовать их — предстоящие премьеры фильмов «Дэдпул 2» и «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Теперь в самом большом зале «Киномакс» Luxe стоят кресла двух типов: традиционные красные и новые черные. Получилось классическое сочетание цветов,знакомое нам со времен прочтения знаменитого романа Стендаля.

Расписание фильмов «Киномакс-Уфа» доступно на сайте кинотеатра. При покупке билетов на сеанс по карте Сбербанка на kinomax.ru или через мобильное приложение «Киномакс» зрители получат 10% бонусами «Спасибо от Сбербанка» до конца мая. Также в мае киноцентр удваивает бонусы на Мультикарту.

Теги: кинотеатры
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В новом лимузине Владимира Путина установлены амортизаторы, произведенные в Башкирии
Лимузин, который страна увидела на инаугурации Владимира Путина, разработан в России. По данным «Первого канала», все комплектующие автомобиля сделаны в
В начале недели в Башкирии установится летняя погода
Начало новой недели в Башкирии, по прогнозом синоптиков, будет теплым и летним. После ночных заморозков в отдельных районах республики, днем воздух прог
В Башкирии прекратились поиски сбежавшего из психоневрологического интерната подопечного
В Башкортостане прекратились поиски сбежавшего 10 мая из филиала Кумертауского психоневрологического интерната, расположенного в селе Юмагузино Кугарчин
В Уфе открытие старого моста откладывается на месяц
В Уфе открытие после ремонта старого моста через Белую откладывается на месяц. Ранее его планировали запустить в эксплуатацию ко Дню города – 12 июня. К
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть