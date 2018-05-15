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15 мая Вторник

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В Башкирии известный писатель-путешественник поддерживает юные дарования

ОБЩЕСТВО

В Башкирии известный писатель-путешественник поддерживает юные дарования

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии известный писатель-путешественник поддерживает юные дарования

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 15 мая, в городе Туймазы состоялась церемония награждения победителей VIII ежегодного конкурса «Юные дарования Туймазинского района», учредителем которого является известный писатель и путешественник, председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.

«Юные дарования» — единственный подобного рода конкурс в республике, проводится он с целью выявления талантливой молодежи, развития ее творческого потенциала и популяризации среди подрастающего поколения знаний о родном крае, воспитания экологической культуры.

Премии присуждаются за конкретную творческую работу или цикл работ в области краеведческих исследований по истории и культурному наследию муниципалитета с присвоением звания «Юный краевед Туймазинского района»; деятельности по охране природы, защите диких животных с присвоением звания «Юный рыцарь леса Туймазинского района»; за лучшие публикации в СМИ по вопросам продвижения экологической культуры, по истории края, о его тружениках с присвоением звания «Юный журналист Туймазинского района»; малой прозы (рассказы, повести, подборка поэтических произведений) с присвоением звания «Юный литератор Туймазинского района»; за лучший рассказ о путешествии по родному краю, Башкортостану, России (с приложением фотографий или видеоматериалов) с присвоением звания «Юный путешественник Туймазинского района»; за эколого-просветительскую деятельность библиотеки присваивается звание «Лучшая библиотека Туймазинского района».

Номинации конкурса выбраны писателем не случайно, они отражают все грани его увлечений и душевных устремлений: любовь к природе, к родному краю, к познанию окружающего мира, страсть к писательству и путешествиям, сообщили в администрации муниципалитета. 

Теги: конкурс, юные дарования, РГО
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