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15 мая Вторник

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Нацбанк Башкирии покажет «уфимскую» валюту

ОБЩЕСТВО

Нацбанк Башкирии покажет «уфимскую» валюту Фото: Андрей Старостин

Нацбанк Башкирии покажет «уфимскую» валюту Фото: Андрей Старостин

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

 Музейно-экспозиционный фонд Нацбанка Башкирии 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Экспозиция будет работать 18 мая с 14 до 19 часов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Посетителей ждет экскурсия по бывшей денежной кладовой, расположенной в здании XIX века.

Экскурсантам расскажут об истории банковского дела, покажут клише для изготовления фальшивых монет, «уфимскую» валюту начала XX века и другие экспонаты с многовековой историей: старинные монеты, ассигнации, счетную технику, сейфы и многое другое.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: (347) 279-64-42.

С учетом того, что действуют особые требования по пропускному режиму, необходимо иметь с собой паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Посетителей ждут по адресу: Уфа, ул.Театральная, дом 3.

Теги: Нацбанк РБ, ночь музеев
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