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15 мая Вторник

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В Башкирии задержана группа браконьеров из Екатеринбурга

ОБЩЕСТВО

В Башкирии задержана группа браконьеров из Екатеринбурга

Фото: МВД по РБ

В Башкирии задержана группа браконьеров из Екатеринбурга

Фото: МВД по РБ

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Краснокамском районе Башкирии  сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД задержали с поличным двух браконьеров из Екатеринбурга. Мужчины 58 и 32 лет ловили раков и рыбу с помощью сетей и раколовок. 

Напарники сняли дом в деревне Старый Буртюк, двор которого  упирается в реку Гнилой Танып. Когда они отправились на незаконный промысел на противоположный берег, их и задержали сотрудники полиции.

Выяснилось, что один из них - ранее судимый, занимается  браконьерством на протяжении продолжительного времени. 

Улов браконьеров составил более 130 особей рыб: окуня, щуки, карася, плотвы, язя с икрой и без икры и более тысячи раков. Ущерб окружающей  среде и водным биологическим ресурсам превысил 130 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В ходе операции полицейские также задержали двух местных жителей, 54-летнего мужчину и его 28-летнего сына, которые расставили сети на  той же реке, но не успели нанести вред природным ресурсам. В отношении них также решается вопрос о возбуждении  уголовного дела.

В ведомстве напомнили, что на период нереста с 25 апреля по 5 июня действует запрет на рыбную ловлю. 

Теги: браконьеры
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