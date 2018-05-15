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15 мая Вторник

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В майские праздники Башкирию посетили более 40 тысяч туристов

ОБЩЕСТВО

В майские праздники Башкирию посетили более 40 тысяч туристов Фото: Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму

В майские праздники Башкирию посетили более 40 тысяч туристов Фото: Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По информации республиканского Госкомитета по предпринимательству и туризму, с 29 апреля по 9 мая Башкирию посетили более 40 тысяч туристов. Это на 23,5% больше, чем в прошлом году, уточнили в ведомстве.

По-прежнему популярен оздоровительный и экологический туризм, увеличились религиозно-паломнические поездки. Традиционны восхождения на Иремель, посещения природных парков «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», национального парка «Башкирия», государственного природного заповедника «Шульган-Таш». Среди любителей активного отдыха популярны горные реки.

В рамках межрегионального туристического проекта «Вагон знаний» в майские праздники в Уфу приехали 80 детей из Самарской области. 

Теги: туризм, Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму
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