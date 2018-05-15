Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.76 ↑

EUR 73.94 ↓

15 мая Вторник

Уфа   °

Куда уфимцы поедут отдыхать летом в 2018 году

ОБЩЕСТВО

Куда уфимцы поедут отдыхать летом в 2018 году Фото: ИА «Башинформ»

Куда уфимцы поедут отдыхать летом в 2018 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Специалисты OZON.travel провели исследование и выяснили, что уфимцы летом 2018 года собираются путешествовать по России и Европе.

Популярное отечественное направление среди жителей столицы Башкирии – Сочи. Туда планируют отправиться в отпуск 17% туристов. Далее следуют Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Среди зарубежных направлений лидирует Грузия. Спрос на авиабилеты в эту страну по сравнению с прошлым годом увеличился в три раза.

«Также охотно летят в Германию, Чехию, на Кипр и в Испанию. Среди уфимских туристов наблюдается спрос на экзотические страны. Некоторые горожане проведут свой отпуск в Японии, на Кубе, в Норвегии и ОАЭ», — уточнили аналитики трэвел-агентства.

Теги: отпуск, лето 2018, Уфа, путешествие
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В новом лимузине Владимира Путина установлены амортизаторы, произведенные в Башкирии
Лимузин, который страна увидела на инаугурации Владимира Путина, разработан в России. По данным «Первого канала», все комплектующие автомобиля сделаны в
В начале недели в Башкирии установится летняя погода
Начало новой недели в Башкирии, по прогнозом синоптиков, будет теплым и летним. После ночных заморозков в отдельных районах республики, днем воздух прог
В Башкирии прекратились поиски сбежавшего из психоневрологического интерната подопечного
В Башкортостане прекратились поиски сбежавшего 10 мая из филиала Кумертауского психоневрологического интерната, расположенного в селе Юмагузино Кугарчин
В Уфе открытие старого моста откладывается на месяц
В Уфе открытие после ремонта старого моста через Белую откладывается на месяц. Ранее его планировали запустить в эксплуатацию ко Дню города – 12 июня. К
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть