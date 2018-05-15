УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 15 мая на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» начальник Управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по РБ) Сергей Мережко ответил на вопрос, касающийся пассажирских перевозок, в том числе в столице республики.

Дело в том, что на различных пресс-конференциях с участием представителей ГИБДД, муниципалитета, регионального Гостранса задаются одни и те же вопросы, касающиеся «нелегальных» перевозчиков, отсутствия маршрутов по тем или иным направлениям, качества транспортных средств, а также того, кто за все это несет ответственность, кто должен штрафовать нарушителей и наводить порядок в сфере пассажирских перевозок.

«Во многих СМИ несколько некомпетентно из уст некоторых товарищей звучат такие фразы, где говорят, что есть такая служба — УГАДН по РБ Ространснадзора, которая должна убрать всех нелегалов, которая должна навести порядок, которая должна-должна-должна. Мы все вроде бы как должны, а больше никто ничего не должен. Я постараюсь объяснить, думаю, будет понятно, — начал руководитель ведомства. — У нас есть 220-й ФЗ, который действительно определил и четко расписал все, что касается перевозок пассажиров, как муниципальных, так и межмуниципальных, а также межсубъектовых. Проблема в том, что у нас на сегодняшний день нелегальный перевозчик это тот, кто осуществляет перевозку без лицензии».

На сегодняшний день в республике выявлено шесть нелегальных перевозчиков (физических лиц), в прошлом году таких было девять, в 2016 году — 37. Основная задача УГАДН по РБ Ространснадзора — выявлять перевозчиков без лицензии, не имеющих права осуществлять перевозку. Таких «нелегалов» ждут штрафные санкции — 50 тысяч рублей, за повторное нарушение — конфискация транспортного средства.

«Согласно федеральному закону, действительно, полномочия по привлечению к административной ответственности за отсутствие карты маршрута возложены на нас. Мы привлекаем как водителя за отсутствие карты маршрута (штраф составляет 5000 рублей), так и юридическое лицо (штраф — 300 тысяч рублей), — пояснил Сергей Мережко. — Наши полномочия в законе расписаны примерно на 10%, 90% 220 ФЗ определяет, каким образом должны организовывать весь процесс перевозок органы местной власти, в частности, Гостранс и муниципалитеты городов и районов Башкортостана. Это, к сожалению, на сегодняшний день выполняется очень плохо и приводит к тому, что на рынке появляются те лицензиаты, которые не заключают договор с муниципалитетами или Гострансом, продолжают осуществлять перевозки».

Руководитель ведомства привел пример рейда межмуниципальных перевозок, результаты которого были направлены в правительство РБ и Гостранс РБ.

«В начале текущего года был проведен трехдневный мониторинг направления от аэропорта «Уфа» в сторону Оренбурга (трассы Р-240). Инспекторы работали с 06.00 до 23.00. Официальные операторы, имеющие карту маршрута, к большому сожалению, либо не выполняют вообще свои рейсы либо выполняют их на 20%. Они не выполняют свои функции по перевозке пассажиров, как это положено. За три дня мы не увидели ни одного автобуса действующего официального оператора. А согласно 220 ФЗ орган местной власти обязан принимать каждый квартал отчет о перевезенных пассажирах. И сделать выводы: если перевозчик не выполняет перевозки, значит, его нужно заменить другим. Это их право и их обязанность. Они уполномочены изменять и устанавливать маршруты», — сказал начальник надзорного ведомства.

Если пассажир беспокоится за техническое состояние транспорта, а также за его легальность, тогда он может обратиться в региональный Ространснадзор. Ведомство проверит, как механик выпускает на линию транспортное средство, а в полномочиях ГИБДД неисправный автобус снять с маршрута. Если водитель едет и курит, то его нужно либо сфотографировать, либо снять на видео и обратиться в Ространснадзор — будут применены штрафные санкции. Если автобус внутри грязный, со сломанными сиденьями, рваными шторами и прокуренным салоном — за качество предоставляемых услуг отвечает Роспотребнадзор — следует обращаться туда. За «гонки» перевозчиков на дороге отвечает ГИБДД. За неофициально трудоустроенных водителей транспорта — Гострудинспекция. У каждого ведомства есть свои полномочия.

По словам Сергея Мережко, когда между муниципалитетом или Гострансом и перевозчиком будет составляться договор, тогда будет контроль за тем, что в документе будет прописано: за качеством услуг, за соблюдением расписания, за чистотой, даже за цветом автобуса и «возрастом» транспорта.

«Будет рычаг. Сейчас его у муниципалитета нет, и брать они его не хотят, — подчеркнул руководитель надзорного ведомства. — Мы не будем работать за муниципалитеты, у нас есть своя работа, которой очень и очень много, поверьте. Эти вопросы поднимаются на самом высоком уровне, но почему-то на низах, где-то это все в какой-то клубок заворачивается и, к сожалению, воз и ныне там».