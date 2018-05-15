Формирование комфортной городской среды является серьёзной задачей в рамках реализации майского Указа Президента – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Формирование комфортной городской среды является серьёзной задачей в рамках реализации майского Указа Президента – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Одним из важнейших направлений работы в рамках реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» является формирование комфортной городской среды. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на совещании, посвящённом этому документу.

– Серьёзной задачей является формирование комфортной городской среды. На эти цели направляются серьёзные бюджетные средства, – сказал руководитель региона. – Безусловно, нужно расширять практику активного участия граждан в этой работе, привлекать их к благоустройству общественных пространств, парков, дворов, населённых пунктов в целом.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Афонин подробно остановился на мероприятиях по формированию комфортной городской среды, реализуемых в рамках соответствующей госпрограммы. Он напомнил, что по итогам её реализации Башкортостан в 2017 году занял восьмое место среди регионов России.

В настоящее время на федеральном уровне разработана методика вычисления комплексного оценочного показателя – индекса качества городской среды, учитывающего состояние жилых домов, дворовых и общественных территорий, уличной инфраструктуры, уровень безопасности дорожного движения. Дальнейшая работа в рамках программы будет вестись в том числе и в этом направлении.

Глава Башкортостана подчеркнул, что формирование комфортной городской среды в регионе начато ещё в 2010-2011 годах, проведена большая работа. Поэтому республика должна войти в число лидеров в России в этой сфере.