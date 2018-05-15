Сегодня с заходом солнца наступит священный для мусульман месяц Рамазан Фото: из открытых источников Сегодня с заходом солнца наступит священный для мусульман месяц Рамазан Фото: из открытых источников

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня вечером с закатом солнца мусульмане всего мира встретят самый важный и почетный месяц лунного календаря – Рамазан.

В мечетях Башкортостана начнутся первые коллективные молитвы – намазы-таравих, которые совершаются только во время священного месяца. Во время Рамазана соблюдается строгий пост (ураза), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Ураза является одним из пяти столпов ислама наряду с верой в Единого Аллаха, намазом, очистительной денежной выплатой–закят и паломничеством в Мекку – хадж. Поститься необходимо всем здоровым совершеннолетним мусульманам. Исключение делается для детей, беременных женщин и путников. Целью поста является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов.

«Наступает Рамазан – время, когда Всевышний учит нас терпению, милосердию и состраданию. Пост – это Божественная благодать, и верующий получает огромный духовный заряд, с особым чувством делает добро, проявляя лучшие качества своей души», — говорится в обращении Верховного муфтия России, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.

«Кто будет поститься в месяц Рамазан с искренней верой и ожиданием награды только от Всевышнего Аллаха, тому будут прощены прошлые грехи», – говорится в хадисе (предании).

В последние 10 дней месяца Рамазан, на 27 ночь наступает Ночь Предопределения (Лейлят уль-Кадр) – в этом году она приходится на 11 июня.

Также мусульмане в течение священного месяца должны совершить как можно больше благих дел, раздавать милостыню, читать Коран, поминать Всевышнего, приглашать гостей и посещать верующих. Каждый мусульманин обязан выплатить деньги в пользу бедных и нуждающихся (фитр-садака). Тем, кто по состоянию здоровья не сможет поститься, необходимо отдать искупительную выплату (фидья) за каждый пропущенный день уразы. Для жителей Башкортостана суммы пожертвований определены ДУМ РБ.

Рамазан завершится 15 июня праздником Ураза-байрам (Ид аль-фитр). Этот день в Башкортостане и некоторых других регионах России объявлен выходным днем.