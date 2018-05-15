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УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

17 мая в Уфе состоится финал регионального этапа национального конкурса красоты «Миссис Россия-Вселенная 2018».

Победительница конкурса «Миссис Башкортостан Россия-Вселенная 2018» будет представлять республику на национальном этапе конкурса в Москве и получит шанс представить Россию на финальном этапе «Миссис Вселенная 2018» («Mrs Universal 2018»). Финалистки уже заселились в комфортные номера отеля Sheraton Ufa, который является официальным партнером конкурса, и приняли участие в мастер-классах, семинарах и лекциях, которые входят в программу конкурсных дней.

10 мая финалистки конкурса встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Трогательная встреча состоялась в ресторане SkyLounge на восьмом этаже отеля Sheraton Ufa. Ветераны делились своими воспоминаниями и мудрыми советами, а финалистки — эмоциями и рассказами из жизни современной леди. На следующий день финалисток ждала встреча с миром живописи.

В арт-студии уфимской художницы Елены Любименко финалистки доказывали, что они могут не только достойно нести свою красоту, но и создавать ее на бумаге. Творения новоявленных дарований уфимцы смогут оценить 17 мая на финальном мероприятии в фойе РК «Огни Уфы», где будет организован уголок эстетической красоты и отдыха.

На ряду с выставкой картин услаждать взгляд гостей будет самый красивый партнер проекта букетная лавка Astra, которая не только одарит финалисток изящными букетами, но и даст возможность гостям их приобрести. А как финалистки умеют нести свою красоту, они показали на фотосессии в отеле Sheraton Ufa. Организаторами конкурса были выбраны самые лучшие локации отеля, чтобы запечатлеть финалисток в их прекрасных образах, созданных специалистами бренда Radadesign Atelier и визажистами Санкт-Петербургской школы красоты. Фотосессия освещалась журналистами телеканала РБК-УФА.

Финалисток в рамках проекта Миссис Башкортостан Россия- Башкортостан 2018 еще ожидает пресс-конференция, спортивные мероприятия, встреча с психологом и мастер-класс по дефиле от Миссис Вселенная 2016 Кристины Мищенко. Сам проект привлекает большое количество зрителей и гостей, в состав жюри всегда приглашаются актеры, певцы и звезды телевидения. Финал пройдет в концертном зале «Колизео» развлекательного комплекса «Огни Уфы». Конкурс такого уровня проводится в республике впервые. Билеты в продаже на Кассир.ру и УфаКонцерт.