Башкирия в федеральных СМИ: чиновники ответят за «бракованные» квартиры, Мутко рад за «Уфу», сколько заправок «Башнефти» продадут Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: чиновники ответят за «бракованные» квартиры, Мутко рад за «Уфу», сколько заправок «Башнефти» продадут Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот. Комиссия нашла дефекты в 13 квартирах, из-за которых их нельзя использовать для проживания.

«Бракованные» квартиры для сирот. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Белокатайского района Башкирии, которые подозреваются в предоставлении детям-сиротам некачественного жилья, сообщает ТАСС.

«Следственными органами СКР по РБ возбуждено уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, некачественного жилья должностными лицами администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий"», — говорится в сообщении ведомства.

Как выяснилось, администрация Белокатайского района приобрела 13 квартир в жилом доме в селе Новобелокатай, которые в 2015 году актами администрации были признаны пригодными к проживанию. Жилье передали детям-сиротам. Однако комиссионная проверка нашла многочисленные дефекты в квартирах, из-за которых их нельзя использовать для проживания, рассказали в агентстве.

Качество городской среды. Минстрой России составил рейтинг качества городской среды для 300 населенных пунктов, в том числе для 15 крупнейших городов страны. Отмечается, что данные рейтинга будут учитываться при расчете субсидий по городской среде. Как сообщают «Вести.Экономика», Топ-10 городов России по качеству городской среды возглавила Москва. Санкт-Петербург вошел в первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой. Столица Башкирии Уфа вошла в десятку мегаполисов страны с наиболее комфортной городской средой, заняв 6-ю строчку списка. В Минстрое подчеркнули, что «жители Башкирии приняли наиболее активное финансовое участие в благоустройстве дворов. Свои средства в проект вложили более 107 тысяч человек, общая сумма составила 27,6 млн рублей, или 2,6% от стоимости работ».

Вышли к морям. Возобновилась перевозка нефтепродуктов из Уфы речным транспортом, пишет «Российская газета». Первый танкер «Волго-нефть-250» поднялся по реке Белой до причалов Уфимских НПЗ. После налива нефтепродуктов он направился в порт Кавказ. Отмечается, что это произошло благодаря проведению дноуглубительных работ и повышению уровня воды в водной артерии. В последние семь лет крупнотоннажный флот так высоко по Белой не поднимался — извилистое русло и малые глубины таили в себе немало опасностей.

«Возвращение крупнотоннажного флота класса «река-море» на Белую имеет большое значение для развития транспортной отрасли республики. Это открывает прямое направление из Уфы на Азовское, Черное и Балтийское моря, — отметили в Госкомтрансе Башкирии. — По мере реализации программы по увеличению гарантированных глубин судового хода и при сохранении природных условий можно будет говорить о регулярном движении крупнотоннажного флота в Башкирии, что снизит нагрузку на автомобильные дороги», — говорится в газете.

В футболе деньги — не главное. Российская футбольная премьер-лига подарила болельщикам одну из самых интригующих концовок турнира последних лет, пишут «Известия». «И если о чемпионстве столичного «Локомотива» было известно досрочно, то борьба за остальные места в таблице велась до последних секунд каждого из матчей. Итоговое положение команд в очередной раз доказало, что не все в футболе решает размер бюджета», — отмечается в издании.

Из-за того, что действующий победитель Кубка России «Тосно» не сумел пройти лицензирование, одна из путёвок в Лигу Европы автоматически перешла к команде, занявшей шестое место в РФПЛ. За эту позицию развернулась нешуточная борьба, рассказывает газета. Перед последним туром на шестую строчку претендовали «Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо». При этом от собственного результата зависел только башкирский клуб, говорится в сообщении. Однако подопечные Сергея Семака своего не упустили: разгромив «Тосно» (5:0), уфимцы впервые в своей истории пробились в еврокубки. Теперь один из самых малобюджетных клубов лиги представит Россию в Европе.

Как заявил в беседе с «Известиями» отечественный специалист Сергей Кирьяков, «Уфа» по сравнению со всеми командами из середины турнирной таблицы провела наиболее ровный сезон. Особенно сильно они выглядели в концовке сезона. Их успех абсолютно заслужен и закономерен».

Вице-премьер РФ Виталий Мутко также подвёл итоги выступления «Уфы» в завершившемся сезоне РФПЛ. «Хорошо, что «Уфа» попала в Лигу Европы, хоть я всегда и критикую команду за небольшую посещаемость. Уфимский клуб спокойно двигался шаг за шагом. Очень рад за Сергея Семака, с которым мне посчастливилось работать, когда в 2008 году мы выиграли бронзу чемпионата Европы. Он показал себя классным тренером с большими перспективами. Руководство Республики Башкортостан и руководство «Уфы» двигаются вперёд. Лига Европы в Уфе — это здорово», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Тем временем главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак получил больше всего голосов болельщиков «Зенита» в опросе по выбору нового наставника петербургского клуба. Об этом сообщает INTERFAX.RU

При этом РЕН ТВ уточняет, что список кандидатов на пост главного тренера команды сокращен до трех человек. Ранее сообщалось, что после ухода Роберто Манчини команду могут возглавить пять специалистов. «Среди них — португалец Паулу Фонсека, аргентинцы Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо, итальянец Маурицио Сарри, а также главный тренер "Уфы" Сергей Семак».

Башкирско-китайский цемент. Журнал «Эксперт-Урал» пишет, что в Китае подписано инвестиционное соглашение между правительством Башкирии, индустриальным парком «Сычуань-Сибай» и Сычуаньской компанией по охране окружающей среды Цзюньхэ. Оно предусматривает строительство в Сибае (Башкирия) цементного завода. Объем инвестиций в проект превысит 12 млрд рублей, говорится в сообщении.

«Соглашение о строительстве завода руководство компании и правительство республики подписали еще в июне 2016 года в рамках экономического форума «Зауралье-2016». Тогда заявлялось, что реализация проекта позволит создать более 300 рабочих мест, — напомнили в издании. Предприятие должно было открыться к 2018 году, но пока его строительство не началось».

Сколько заправок «Башнефти» продадут. «Федеральная антимонопольная служба России до конца мая уведомит «Роснефть» о том, сколько заправок «Башнефти» она должна продать, — об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина. — «Роснефть» предоставила службе письмо об общем количестве заправок «Башнефти». Компания согласна с расчетами ФАС о количестве АЗС для продажи, сообщил сотрудник службы. По его словам, речь идет о нескольких десятках АЗС».

Издание пишет, что «Башнефть» является крупнейшим розничным оператором АЗС в Башкирии. Сбытовая сеть компании включает 536 собственных заправок и около 80 партнерских станций в семи регионах России. «Роснефть» получила контроль в «Башнефти» в октябре 2016 года, напомнили в газете. По антимонопольному законодательству, доля компании на конкретном рынке не должна превышать 50%.

Кровавая очередь. Разборки в Уфе закончились стрельбой и поножовщиной, конфликт начался из-за очереди в магазине. Как передает телеканал РЕН ТВ, «в Уфе произошел конфликт с поножовщиной и стрельбой. В результате 23-летний мужчина погиб от ножевых ранений. Остальные пострадавшие получили ножом в легкое, печень и в грудь. 22-летний молодой человек ранен из огнестрельного оружия в живот». Выяснилось, что ссора завязалась еще 9 мая во время праздничных гуляний. Молодежь не поделила очередь в магазине. Парни договорились устроить разборки позже — у местной школы ночью, говорится в сюжете и уточняется, что обстоятельства произошедшего расследуются.