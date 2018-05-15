УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16 мая в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» открывается шестой спортивно-туристский лагерь «Туриада». В этом году на фестиваль соберутся почти 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских слётов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму.

Как сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по республике, команду Башкортостана представят 45 ребят. В основном это воспитанники и преподаватели уфимского центра туризма, краеведения и экскурсий. В течение года, в рамках отборочных муниципальных и республиканских этапов, проведено около 55 мероприятий. В них приняли участие свыше пяти тысяч человек — учащиеся школ, ссузов и вузов республики в возрасте от 16 до 21 года. По результатам отборочных этапов из лучших спортсменов и был сформирован состав сборной команды региона.

В течение нескольких дней молодёжь Приволжья будет соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях. В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику. Ожидается, что лагерь посетит полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Полпред запланировал встречу с участниками «Туриады». Кроме того, в день открытия состоится командная спортивно-туристская эстафета, по итогам которой Михаил Бабич вручит Кубок победителю. Закрытие «Туриады» — 19 мая.