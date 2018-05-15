Поисковики Башкирии в ходе весенних экспедиций смогли установить судьбы без вести пропавших красноармейцев Фото: https://vk.com/bashpoisk2017















Поисковики Башкирии в ходе весенних экспедиций смогли установить судьбы без вести пропавших красноармейцев Фото: https://vk.com/bashpoisk2017

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

13 мая завершилась поисковая весенняя экспедиция в Калининградскую область поисковых отрядов Республики Башкортостан. За апрель – май поисковики провели девять экспедиций в шести регионах России.

Как рассказал руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в РБ Владимир Волков, самая крупная обучающая экспедиция «Вороново» прошла с 20 апреля по 10 мая в Кировском районе Ленинградской области. В ней приняли участие 112 поисковиков из 14 отрядов Башкортостана и один из Челябинской области. Школьниками и студентами были обнаружены останки 17 красноармейцев, двух военнослужащих Германии. Поисковики, работая в траншеях и воронках, обнаружили фрагментированные останки еще 32 погибших, оставленные на месте гибели после раскопок «черных копателей». Поисковый отряд «Поиск» школы №113 Уфы обнаружил погибшего солдата с медальоном, специалистам удалось развернуть и прочитать бумажный вкладыш, погибшим оказался Мартынов Андрей Сергеевич, уроженец Ленинградской области, пропавший без вести 11 сентября 1941 года.

«Обследуя отвалы старых раскопов, поисковики обнаружили орден Красной Звезды. Раскоп был увеличен, но кроме небольших фрагментарных останков ничего обнаружить не удалось. Основное предположение – орден остался на месте гибели, а сами погибшие были захоронены в другом месте. Орден принадлежал старшему лейтенанту Курочкину Денису Романовичу, погибшему в августе 1943 года», — сообщил Владимир Волков.

Параллельно с экспедицией «Вороново» группа башкирских поисковиков, состоявшая из представителей трех отрядов, работала в болотах, на местах жесточайших боёв Мгинской наступательной операции. Были обнаружены останки трех погибших бойцов Красной армии. Поисковый отряд им. Султанова Туймазинского района провел Вахту Памяти в Киришском районе Ленинградской области. Воспитанники Серафимовской спецшколы разобрали огромный завал, в который по чудовищной халатности было свалено боевое воинское захоронение. Оттуда были подняты останки троих красноармейцев. В Новгородской области в районе печально известного Мясного Бора в составе экспедиции «Долина» работало три поисковых отряда из Башкирии. За две недели работ поисковики обнаружили девять погибших и два медальона, к сожалению, все капсулы оказались без вкладышей.