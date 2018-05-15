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Когда в Уфе отключат горячую воду: график на все лето

ОБЩЕСТВО

Когда в Уфе отключат горячую воду: график на все лето Фото: Ксения Калинина

Когда в Уфе отключат горячую воду: график на все лето Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе начался сезон отключений горячей воды. В некоторых районах гидравлические испытания начались уже на этой неделе.

В среднем по городу горячую воду в течение лета отключают трижды: два раза причиной станет опрессовка труб, которая позволит проверить работоспособность систем водоснабжения, во время третьего отключения будут отремонтированы поврежденные участки трубопроводов.

Чтобы узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду, пройдите по ссылке и введите в поле адрес для поиска. Графики отключения горячей воды предоставлены управлением жилищного хозяйства Уфы, а также ресурсоснабжающими организациями – «БашРТС» и МУП «УИС». Возможны изменения.

Теги: горячая вода, отключение воды
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