В Уфе появились «умные» квартиры от 2 млн. рублей Фото: Госстрой В Уфе появились «умные» квартиры от 2 млн. рублей Фото: Госстрой

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Жилье в историческом центре мегаполиса перестало быть роскошью. Благодаря доступной ипотеке и выгодным программам от застройщиков квартиры в престижных столичных районах уже многим по карману. Например, стать владельцем современной комфортной квартиры в «умном» доме бизнес-класса «Эрмитаж» на ул. Ленина в Уфе сегодня можно всего от 2 млн. рублей.

«Эрмитаж. Ленина» – жилой комплекс для тех, кто умеет считать деньги. Интерактивный учет энергии, дистанционная защита от протечек и доступ в подъезд по сканированию лица – далеко не полный список инноваций, которые ГК «Госстрой» применила при строительстве уникального жилого комплекса. Помимо расширенной системы «умный дом» коммунальные расходы собственников будут компенсировать солнечные батареи на крыше. Сэкономить на оплате услуг ЖКХ поможет и коммерческая недвижимость в доме: платежи за нее будут идти на содержание новостройки.

Отличным дополнением к выгодной во всех смыслах покупке станут просторные и светлые парадные, потолки до 2,7 м., получистовая отделка квартир и, конечно, благоустроенная придомовая территория.

Помимо привлекательной цены – от 2 млн. рублей – застройщик предлагает удобные программы приобретения: ипотеку от 6% годовых, ипотеку без первого взноса и беспроцентную рассрочку.

По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж. Ленина» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте domnalenina.info.