В период майских праздников более двух тысяч туристов сплавлялись по рекам Башкирии Фото: ИА «Башинформ» В период майских праздников более двух тысяч туристов сплавлялись по рекам Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В период майских праздников более двух тысяч туристов сплавлялись по рекам Башкирии. Основной поток туристов пришелся на первомайские праздники. Так, только через порог «Шивера Сарышта» на реке Большой Инзер прошло 1062 туриста на 252 суднах, через порог «Яман-таш» реки Сакмара – 134 судна с 607 туристами, через «Айгирские пороги» реки Малый Инзер туристов прошло значительно меньше ˗ 89 суден и 350 человек.

Это объясняется более высокой сложностью порога, поясняют в Госкомитет РБ по ЧС. Если по реке Большой Инзер сплавлялись целыми семьями с маленькими детьми, то по реке Малый Инзер на сплав выходили уже более опытные и подготовленные туристы. Однако нашлись и такие, кто, не осознавая всей опасности «лез в воду». Именно поэтому, по мнению спасателей, 29 апреля на «Айгирских порогах» произошел трагический случай, где столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. К сожалению, погибла одна девушка.

На сплав 5-10 мая туристов вышло меньше. Через порог «Шивера Сарышта» на реке Большой Инзер – 52 туриста на 16 суднах, через порог «Яман-таш» реки Сакмара – 10 суден с 48 туристами, через «Айгирские пороги» – 13 судов и 205 человек. Но и тут спасатели не остались без работы.

Так, сплавляясь по реке Малый Инзер в одиночку на пакрафте, девушка перевернулась на одной из «бочек». «Возможно, я и сама смогла бы выбраться на берег, но, чтобы не потерять плавсредство в случае опрокидывания, я привязала его к себе, зная, что этого делать категорически нельзя. В итоге судно меня потащило по течению. Дежурившие на берегу спасатели, увидев меня в воде, среагировали моментально – выкинули спасконец «морковку» и вытянули на берег, — рассказала потерпевшая. — Хочу выразить свою безмерную благодарность сотрудникам Аварийно-спасательной службы, дежурившим на пороге Айгир, а именно Евгению Кобыще, Андрею Смирнову, Вадиму Борисенко, Александру Финаеву, Айдару Хамадьярову и Фиделю Шарипову. Благодаря этим славным ребятам, я не сгинула в пучине вод Малого Инзера. Впечатлила слаженность работы и хорошая подготовка всех членов команды. Спасибо, что вы есть!».

Помимо того, что спасатели оказывали помощь туристам, упавшим в воду, они также помогали при швартовке суден, срыве плавсредства с берега и консультировали по прохождению опасных участков маршрута. Всего за время дежурства с 27 апреля по 3 мая и с 5 по 10 мая сотрудниками Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям спасено 25 человек.

Сезон сплавов в республике продлится до конца лета. В связи с этим, Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям просит туристов быть предельно внимательными и выполнять элементарные правила безопасности.