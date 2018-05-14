Школьник из Башкирии занял первое место на всероссийской научно-практической конференции «Шаги в науку» Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ Школьник из Башкирии занял первое место на всероссийской научно-практической конференции «Шаги в науку» Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Ученик начальных классов из города Туймазы, десятилетний Реналь Хабиров триумфально выступил на всероссийской научно-практической конференции «Шаги в науку» в Москве. Его работа «Ангелы — сильные духом, с ограниченными возможностями, но с безграничными способностями» вызвала бурю эмоций у жюри и заняла первое место, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Проект десятилетнего школьника из Башкирии, участника регионального этапа конкурса «Доброволец России», заключался в том, что он организовал у себя в городе день открытых дверей для информирования детей с ограниченными возможностями и их родителей о спортивных секциях в городе. Также Реналь стал инициатором сбора средств для реабилитации пятилетней девочки.

«Он же у меня еще так эмоционально защищается, там одна из жюри в конце плакала», — с гордостью рассказывает об успехе сына Регина Хабирова. Стоит отметить, что участники конференции не делились на возрастные категории. Реналь Хабиров защищался наравне со старшеклассниками.