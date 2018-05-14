В Башкирии продолжаются массовые проверки водителей — ГИБДД
В Башкирии продолжаются массовые проверки водителей — ГИБДД Фото: автор
В Башкирии продолжаются массовые проверки водителей — ГИБДД Фото: автор
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Госавтоинспекция Башкортостана 14 мая сообщила, что массовые проверки водителей продолжаются. Основная цель рейдов — пресечение нарушений ПДД в транспортном потоке.
«Особое внимание во время проведения таких профилактических мероприятий уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений. Такие проверки необходимы для поддержания безопасности дорожного движения и порядка на дорогах», — сообщили в ведомстве.