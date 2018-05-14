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14 мая Понедельник

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В Башкирии откроются «Яндекс.Лицеи»

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в 2018 году планируется открыть восемь площадок «Яндекс.Лицея»: пять в Уфе (в том числе в Башкирском государственном университете) и по одной в Стерлитамаке, Салавате и Кумертау. «Яндекс.Лицей» — это бесплатные курсы, на которых школьников обучают программированию на примере Python.

Обучаться смогут 14-15-летние учащиеся. Программа курса рассчитана на два года. Одна из пилотных площадок «Яндекс.Лицея» будет располагаться на базе факультета математики и информационных технологий Стерлитамакского филиала БашГУ. Здесь будут созданы две группы по 15 человек. Чтобы поступить, необходимо будет пройти конкурсный отбор — каждый год он проводится с конца августа до конца сентября.

«В течение двух лет школьники 8-9 классов Стерлитамака, интересующиеся математикой и информационными технологиями, смогут освоить программирование на языке Python. Он один из популярных и не сложен для усвоения. Чем бы вы ни решили заниматься в будущем, умение писать и понимать код пригодится везде. Сегодня оно востребовано в любой технологичной сфере – от интернета и дизайна до медицины и космоса», — убежден куратор площадки в Стерлитамаке, руководитель бизнес-акселератора СФ БашГУ LIFT Рустам Салаватов.

Все занятия будут проходить два раза в неделю в форме дополнительного образования. На уроках учащиеся будут знакомиться теорией и осваивать технологии на практике. После каждого урока нужно будет выполнять задания, на них уходит час-полтора. До конца курса дойдут только успешные и старательные, ленивые будут отчисляться, сообщили в пресс-центре БашГУ.

Теги: образование, «Яндекс.Лицей»
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