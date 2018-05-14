В Башкирии территорию марийского кладбища засадили деревьями Фото: администрация Шаранского района







В Башкирии территорию марийского кладбища засадили деревьями Фото: администрация Шаранского района

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В 2017 году администрацией Шаранского района был выделен земельный участок под марийское кладбище в селе Шаран. В районном центре это первое марийское кладбище, до этого были только православное и мусульманское. Так как село постоянно расширяется, соответственно и вопрос о кладбище встает в первую очередь. Много марийцев живет в самом селе, и поэтому люди были рады, узнав о том, что появилось марийское кладбище. Все было документально оформлено, территорию полностью огородили, поставили столбы и ворота, протянули сетку.

В этом году местная общественная организация – Марийская национально-культурная автономия «Марий Вий» под руководством Альберта Минлина запланировала посадить аллею деревьев между марийским и православным кладбищами. Были подготовлены саженцы. Серебристый пирамидальный тополь выделил владелец питомника Анатолий Давлетшин в количестве 140 корней, ясень – бывший лесничий Фагим Ямилов из питомника лесхоза, также 140 корней. Работники МУП «Водоканал» заготовили саженцы березы, подготовили ямы электробуром, сотрудники ООО «ГИП Электро» и местного автосервиса заготовили саженцы рябины. Всего посадили 560 саженцев в восемь рядов. В конце были высажены дубы с лицевой стороны кладбища в количестве 12 штук. На призыв о помощи в посадке деревьев откликнулось почти 150 человек. В итоге все деревья посадили за один час, сообщили в администрации муниципалитета.

«Посадка деревьев предназначена как для защиты от ветра, так и для привлечения птиц в посадки рябины, которая в будущем будет плодоносить. Птицы будут петь за упокой души наших усопших, похороненных на кладбище», – отметил Альберт Минлин.