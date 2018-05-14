Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.73

EUR 73.51

14 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии территорию марийского кладбища засадили деревьями

ОБЩЕСТВО

В Башкирии территорию марийского кладбища засадили деревьями

Фото: администрация Шаранского района

В Башкирии территорию марийского кладбища засадили деревьями

Фото: администрация Шаранского района

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В 2017 году администрацией Шаранского района был выделен земельный участок под марийское кладбище в селе Шаран. В районном центре это первое марийское кладбище, до этого были только православное и мусульманское. Так как село постоянно расширяется, соответственно и вопрос о кладбище встает в первую очередь. Много марийцев живет в самом селе, и поэтому люди были рады, узнав о том, что появилось марийское кладбище. Все было документально оформлено, территорию полностью огородили, поставили столбы и ворота, протянули сетку.

В этом году местная общественная организация – Марийская национально-культурная автономия «Марий Вий» под руководством Альберта Минлина запланировала посадить аллею деревьев между марийским и православным кладбищами. Были подготовлены саженцы. Серебристый  пирамидальный тополь выделил владелец питомника Анатолий Давлетшин в количестве 140 корней, ясень – бывший лесничий Фагим Ямилов из питомника лесхоза, также 140 корней. Работники МУП «Водоканал» заготовили саженцы березы, подготовили ямы электробуром, сотрудники ООО «ГИП Электро» и местного автосервиса заготовили саженцы рябины. Всего посадили 560 саженцев в восемь рядов. В конце были высажены дубы с лицевой стороны кладбища в количестве 12 штук. На призыв о помощи в посадке деревьев откликнулось почти 150 человек. В итоге все деревья посадили за один час, сообщили в администрации муниципалитета.

«Посадка деревьев предназначена как для защиты от ветра, так и для привлечения птиц в посадки рябины, которая в будущем будет плодоносить. Птицы будут петь за упокой души наших усопших, похороненных на кладбище», – отметил Альберт Минлин.

Теги: память, посадка деревьев, кладбище
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую почти 60 лет назад
Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую 57 лет назад. В последнем выпуске программы Аниса и Файзрахман Асылгуж
В Уфе нашлись пропавшие ранее Айнур Умикамалов и Марат Гареев
В Уфе нашлись пропавшие ранее Айнур Умикамалов и Марат Гареев.   22-летний Айнур Умикамалов пропал в прошлое воскресенье 6 мая — вечером ушел гулять с
Сергей Семак: «Уфа» совершила маленькое чудо»
После разгромной победы в 30 туре российского чемпионата над «Тосно» футбольный клуб «Уфа» на поле стадиона «Нефтяник» выбежали болельщики. Игроки и трен
В начале недели в Башкирии установится летняя погода
Начало новой недели в Башкирии, по прогнозом синоптиков, будет теплым и летним. После ночных заморозков в отдельных районах республики, днем воздух прог
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть