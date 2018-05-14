Глава Рособрнадзора принимает вопросы по поводу организации государственной итоговой аттестации Фото: Ксения Калинина Глава Рособрнадзора принимает вопросы по поводу организации государственной итоговой аттестации Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Во вторник, 22 мая в 12 часов глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе горячей линии ответит на вопросы об организации ГИА в текущем году.

Руководитель ведомства готов ответить на вопросы выпускников, их родителей и педагогов, касающиеся: организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9; содержания экзаменационных материалов; особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Вопросы уже принимаются по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru; на странице «ЕГЭ и ГИА» «Вконтакте».

Телефон горячей линии: +7 495 984 89 19.