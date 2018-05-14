Среди студентов и магистрантов объявлен конкурс на получение стипендий Главы Башкортостана, а также именных стипендий Фото: Лейла Аралбаева Среди студентов и магистрантов объявлен конкурс на получение стипендий Главы Башкортостана, а также именных стипендий Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Стартовал ежегодный конкурс для назначения стипендий Главы Башкортостана в 2018/2019 учебном году.

В нем могут принять участие: магистранты; студенты и бакалавры образовательных организаций высшего образования, начиная с третьего года обучения; аспиранты, начиная со второго года обучения. Подробности участия в конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.

Кроме этого, объявлен конкурс на соискание стипендий имени Мустая Карима. Претендовать на звание стипендиата могут студенты 3-5-х курсов и магистранты очного отделения филологического факультета Башкирского государственного университета, имеющие особые достижения в литературном творчестве и отличные успехи в учебе, активно участвующие в научно-исследовательской и общественной деятельности. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Еще один конкурс — на соискание стипендий имени Мифтахетдина Акмуллы. В нем могут участвовать: бакалавры и студенты 3-5 курсов очной формы обучения, магистранты вузов. Подробности здесь.