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14 мая Понедельник

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Уфимские школьники повысили свою финансовую грамотность

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В уфимских школах завершился крупный федеральный проект по повышению финансовой культуры старшеклассников. Занятия проходили в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи на основе информационных материалов Банка России.

До старта проекта в башкирской столице уроки финансовой грамотности посетили более 3 тысяч старшеклассников из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

В Уфе уроки по повышению финансовой грамотности посетили более 200 детей — школьников Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов Уфы.

Дети осваивали азы личного финансового планирования, страхования, учились правильно тратить деньги. Для закрепления знаний со школьниками были специально организованы интерактивные финансовые игры.

Ученики делились на группы, выбирая фамилию своей «семьи», а затем составляли бюджет на несколько человек. При этом школьники формировали разные по социальному статусу «семьи», что и определяло разницу в уровне доходов.

«Одни «распоряжались» зарплатами в 20 тысяч рублей, другие задавали более высокие планки достатка, представляясь владельцами бизнеса с доходом в сотни тысяч рублей. Практическая часть вызвала у школьников наибольший интерес и веселье. И хотя ребята путали такие понятия, как расходы и доходы, разобраться в этом им помогли финансовые эксперты», — рассказала директор уфимского лицея №155 Марина Дмитриева.

«Четвертая Всероссийская неделя финансовой грамотности проходит масштабными мероприятиями для детей, их родителей и студенческой молодежи в рамках стратегии повышения финансовой грамотности в России. Наша задача — дать людям определенные знания и умения, чтобы они принимали взвешенные и обдуманные финансовые решения. Приятно, что инициативу поддерживает большое количество компаний, финансовых организаций, которые организуют уроки и специальные мероприятия для детей и старшеклассников», — отметила директор Научно-информационно-методического центра при Управлении образования администрации Уфы Ольга Шеина.

По данным Национального агентства финансовых исследований, 40% россиян предпочитают жить «сегодняшним» днем. Еще 9% жителей страны не планируют свои расходы на срок больше полугода, а большинство граждан не знакомы с финансовым законодательством и практикой. Поэтому Минфин РФ объявил повышение финансовой грамотности молодежи одним из приоритетов государственной политики. 

Теги: проекты, повышение финансовой грамотности
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