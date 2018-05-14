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14 мая Понедельник

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В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках в воздухе и на поверхности почвы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках в воздухе и на поверхности почвы Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках в воздухе и на поверхности почвы Фото: автор

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 15 мая ночью и утром на территории региона ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса.

В этот день прогнозируется переменная облачность. Без осадков, днем в отдельных северных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, +6°, ночью и утром местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2, днем 18-23. На автодорогах видимость хорошая.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов», — предупредили граждан в ведомстве.

Теги: МЧС, предупреждение
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