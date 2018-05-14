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14 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе родители детей с инвалидностью получили дипломы специалистов по реабилитационной работе

ОБЩЕСТВО

В Уфе родители детей с инвалидностью получили дипломы специалистов по реабилитационной работе Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

В Уфе родители детей с инвалидностью получили дипломы специалистов по реабилитационной работе Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Уфе 12 родителей детей с особенностями в развитии получили дипломы специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере. 

Проект был инициирован Советом матерей «Материнское сердце» и поддержан Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ и БГПУ им. М.Акмуллы. 

«Цель проекта — подготовка родителя-специалиста, способного осуществлять комплексное сопровождение ребенка с инвалидностью на всех его возрастных этапах, — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова. — Те уникальные знания, которые получили родители, помогут в воспитании и обучении их собственного ребенка. Кроме того, они могут оказать помощь и другим детям с ограниченными возможностями здоровья». 

«Это тот случай, когда инициатива общественной организации, получив государственную поддержку, смогла превратиться в серьезный проект, в социально значимое событие, — говорит председатель профильной Комиссии Общественной палаты Башкортостана Гульназ Кульсарина. — Курсы дают возможность родителям оказывать постоянную помощь по реабилитации своего ребенка. Это очень важно как для самого ребенка, так и для его родителей. Умение оказывать помощь ребенку двадцать четыре часа в сутки, чувствовать, что у тебя есть знания и навыки для этого, придает родителям уверенности в себе и душевного спокойствия». 

За четыре года реализации программы подготовлено более 60 слушателей из числа родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Теги: реабилитация
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