В Уфе родители детей с инвалидностью получили дипломы специалистов по реабилитационной работе Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ В Уфе родители детей с инвалидностью получили дипломы специалистов по реабилитационной работе Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 12 родителей детей с особенностями в развитии получили дипломы специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере.

Проект был инициирован Советом матерей «Материнское сердце» и поддержан Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ и БГПУ им. М.Акмуллы.

«Цель проекта — подготовка родителя-специалиста, способного осуществлять комплексное сопровождение ребенка с инвалидностью на всех его возрастных этапах, — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова. — Те уникальные знания, которые получили родители, помогут в воспитании и обучении их собственного ребенка. Кроме того, они могут оказать помощь и другим детям с ограниченными возможностями здоровья».

«Это тот случай, когда инициатива общественной организации, получив государственную поддержку, смогла превратиться в серьезный проект, в социально значимое событие, — говорит председатель профильной Комиссии Общественной палаты Башкортостана Гульназ Кульсарина. — Курсы дают возможность родителям оказывать постоянную помощь по реабилитации своего ребенка. Это очень важно как для самого ребенка, так и для его родителей. Умение оказывать помощь ребенку двадцать четыре часа в сутки, чувствовать, что у тебя есть знания и навыки для этого, придает родителям уверенности в себе и душевного спокойствия».

За четыре года реализации программы подготовлено более 60 слушателей из числа родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ.