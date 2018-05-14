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УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе волонтеры представительства «Клуба 28 петель» спасают недоношенных детей при помощи вязальных спиц и шерсти. Представители самых разных профессий: педагоги, музыканты, госслужащие, а также домохозяйки, объединились в единое сообщество, чтобы дарить тепло новорожденным, родившимся раньше срока. Они вяжут вещи и игрушки для детей с экстремально низким весом.

По словам уфимского координатора клуба Риды Зинатуллиной, мастерицы вяжут торопыжкам (так ласково называют деток, рожденных раньше срока) одежду из 100% шерсти: жилетки, носочки, шапочки, пледики и коврики, а также игрушки из 100% хлопка.

«Например, осьминожек — малыши обнимают их, перебирают пальчиками щупальца, имитирующие пуповину, благодаря чему создается ощущение, будто они еще в животике у мамы, и это их успокаивает», — делится Рида Загидуллина.

Название клуба «28 петель» имеет свое объяснение: именно столько нужно набрать на спицы, чтобы начать вязать носочки на младенца весом не более 1 кг.

На вопрос «почему так важно вязать одежду из 100% шерсти», Рида Зинатуллина ответила, что детям, родившимся раньше срока, очень важно тепло. Поэтому одна из главных задач при их выхаживании – согреть.

«Во-первых, механизмы терморегуляции у торопыжек еще не отлажены и шерстяная одежда отлично согревает малышей. Во-вторых, трение шерстяных волокон – естественный рефлекторный массаж, который оказывает еще и тонизирующее действие. В таком состоянии ребенок не может уйти в крепкий сон и забыть сделать вдох, так как из-за незрелости дыхательного центра у торопыжек возникают остановки дыхания, — пояснила координатор движения в Уфе. — Не стоит также забывать о целебных свойствах натуральной шерсти. Но следует избегать пряжи с пухом, ворсом, мохер и ангору, поскольку частички такой пряжи могут попасть в недоразвитые легкие малышей и привести к осложнениям. Кроме того, категорически нельзя использовать пряжу, в составе которой присутствует синтетика, так как детки лежат под лампами, а синтетика под лампой нагревается и оставляет ожоги на чувствительной коже малышей».

В настоящее время уфимский филиал клуба «28 петель» осуществил несколько безвозмездных передач в городские отделения больниц, где выхаживают недоношенных деток, в частности, в Республиканскую детскую клиническую больницу и в роддом N4, объединившийся с Республиканским перинатальным центром.

По Уфе сегодня функционирует около 15 пунктов приема в разных частях города, куда мастерицы могут сдать готовые связанные изделия, которые затем будут безвозмездно переданы в больницы. Кроме того, такие пункты сбора есть также в городах Салават, Бирск, Благовещенск, Белорецк, Стерлитамак.

На данный момент клуб «28 петель» остро нуждается в материалах для вязания одежды и игрушек для недоношенных детишек — пряже, наполнителе для игрушек (холлофайбер), стерильных зип-пакетах (на «замочке»), а также в помощи рукодельниц, готовых потратить свое время в помощь торопыжкам.

Страница клуба «Вконтакте».