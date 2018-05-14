В каких домах Уфы отключили горячую воду до 20 мая – адреса Фото: Ксения Калинина В каких домах Уфы отключили горячую воду до 20 мая – адреса Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Во всех районах башкирской столицы стартовали первые в этом году недельные отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта.

Согласно графику БашРТС, с 14 по 20 мая будет отключена горячая вода по следующим адресам:

ул. Архитектурная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 8, 10;

ул. Первомайская, 1, 1а, 3а, 5, 5б, 9, 9а, 6а, 2, 2а, 4а, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31.

ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 20, 24, 26, 43, 44, 46, 47, 31, 33, 35, 36, 37, 39;

ул. Шумавцова, 1, 11,13;

ул. Калинина, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13,15, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 51, 54;

Шкаповский переулок, 1, 5, 4, 4а, 6, 8, 8а,10;

ул. Кольцевая, 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 43, 45, 45а, 47, 50, 51, 53, 53/1, 53/2, 61, 72, 76, 78, 89, 91;

ул. Мира, 3, 4, 5, 7, 9, 9/3, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 36, 38, 45, 45а, 45б, 46, 47;

ул. Маяковского, 21;

ул. Нежинская, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 15, 17;

ул. Космонавтов, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22;

ул. Нежинская, 1, 2, 3, 6, 7;

ул. Пинского, 1, 3, 6, 7, 8, 10;

ул. Космонавтов, 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7; 8/1, 8/2;

ул. Комарова, 12, 14, 18, 18/1, 26, 34, 34а, 36, 36а , 36б, 38, 38а, 40;

ул. Репина, 4, 5, 5а, 8;

ул. Боткина, 3, 5, 7;

ул. Победы, 27, 29, 33, 35, 45;

ул. Интернациональная, 13/1,15/1,19/1, 29, 31;

ул. С.Двинская, 8,10;

ул. Толстого, 1, 3, 5, 13;

ул. Горького, 38, 40, 48, 48а, 54, 56, 52;

ул. Конституции, 2, 4, 4а, 6, 8, 5, 5а, 7, 12, 13;

ул. Герцена, 14а/2,

ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 83;

ул. Свободы, 35.

Уфимское шоссе, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22/1;

ул. Зеленогорская, 3, 5, 7, 9,11,13,17;

ул. Российская, 92, 94, 94/2, 94/3, 96, 96/1, 98, 98/1, 98/2, 100, 102, 104, 104/1, 106, 108, 159, 161,161/2, 161/3, 163, 163 а, б, в, 161/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171 а, б, в;

пр.Октября, 122/4;

ул. Тюлькина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3;

ул. Давлеткильдиева, 3/1, 3/2, 5/1;

ул. Нуриева, 21, 23;

ул. Комсомольская, 138, 142, 146, 141, 143/1, 145, 147, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 159/1, 161/1, 161/3, 161,

ул. Шафиева, 25, 27, 27/1, 29, 31, 33, 31/1, 39, 41, 43, 43/1, 48, 50, 52, 54;

ул. Лесотехникума, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1;

ул. Энтузиастов, 1, 2, 4, 6;

ул. Ростовская, 26;

ул. Рязанская, 7, 9, 11;

ул. М.Карима, 16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48, 50;

ул. Кирова, 5, 8/10.

ул. Революционная,12, 14, 16, 31;

ул. К.Маркса, 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 44, 46, 48, 48/1, 51/2, 53, 53/1, 32, 54, 58, 60/1, 60/2, 60, 62, 64, 65/1, 65/2;

ул. Достоевского, 45, 49, 49/1, 60, 64;

ул. Гоголя, 78, 80.

ул. Ленина, 33/1, 37/1, 83, 97/1, 97, 99, 99/1, 150/1, 150/2, 162;

ул. Чернышевского,71/1, 84;

ул. Подвойского, 17;

бульвар Ибрагимова,19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;

ул. Белякова, 32;

ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;

ул. Домашникова, 22, 24.

ул. Миасская, 22.

ул. Петропавловская, 46, 51, 53;

ул. Цюрупы, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3.

ул. Краснодонская, 3, 5;

ул. Пархоменко,131.