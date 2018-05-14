УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициированный Госсобранием Башкирии проект об изменении Федерального закона «О погребении и похоронном деле». Депутаты предлагают дополнить его положением, предусматривающим право органов местного самоуправления осуществлять контроль за деятельностью создаваемых ими специализированных служб по вопросам похоронного дела.

«Новации предлагаемого нами законопроекта нацелены на формирование системы муниципального контроля за деятельностью ритуальных служб. Мониторинг ситуации показал, что не всегда соответствующие организации работают с достаточной степенью корректности в этой деликатной сфере. Есть вопросы и к качеству оказываемых услуг, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Законопроект призван устранить правовую неопределенность в отношении права органов местного самоуправления контролировать деятельность похоронных служб. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация ритуальных услуг относится к вопросам местного значения. Этот же закон закрепляет право органов МСУ на муниципальный контроль. Однако в законе «О погребении и похоронном деле» такой вид контроля не предусмотрен. Это создает правовую коллизию и препятствует эффективному осуществлению органами МСУ полномочий в данной сфере». Принятие законопроекта позволит решить данную проблему. Ожидается, что после рассмотрения Советом Государственной Думы инициированный парламентом Башкортостана проект федерального закона будет включен в примерную программу законопроектной работы Госдумы на сентябрь текущего года.