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14 мая Понедельник

Уфа   °

Все лучшее – детям: Минтруд Башкирии запустил «Семейный бумеранг доброты»

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В рамках стартовавшей Недели семьи в Башкортостане, Минтруд республики запустил «Семейный бумеранг доброты» — масштабную благотворительную акцию. Она состоится во всех районах Башкортостана.

Акция заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров: мебели, колясок, санок, велосипедов, прыгунков и ходунков, стульчиков для кормления. 

«Все собранные детские товары будут передаваться в пользование семьям, где одновременно родились двое  и более детей, а при достаточном наличии товаров – всем семьям на условиях проката, — сообщила пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко. — Детские товары принимаются в чистом и технически-исправном состоянии. Запустите свой «бумеранг доброты» и он обязательно к вам вернется  теплыми словами благодарности и сердечной добротой».

Прием детских товаров начался во всех Центрах «Семья» Башкортостана. Узнать их адреса, а также подробную информацию об акции можно, позвонив по бесплатному телефону: 8 800 347 5000.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 14 по 22 мая в Башкортостане состоится Семейная неделя. В эти дни во всех городах и районах республики пройдут различные акции, направленные на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных традиций. Среди них — акция «Счастливый час», в рамках которой работодателям предлагается сократить рабочий день 15 мая на один час для лиц с семейными обязанностями. 

Теги: акция, Семейный бумеранг доброты, Минтруд РБ
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