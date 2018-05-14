Башкирия в федеральных СМИ: большой успех «Уфы», флешмоб в защиту шиханов, башкирский художник прославился на весь мир Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: большой успех «Уфы», флешмоб в защиту шиханов, башкирский художник прославился на весь мир Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

ФК «Уфа», не имея каких-то больших возможностей, добился большого успеха и в следующем сезоне впервые в истории выступит в европейском клубном турнире. По мнению Рустэма Хамитова, это новые возможности для клуба и важно для жителей Башкирии.

Точное попадание. Попадание в еврокубки футбольного клуба «Уфа» является большим успехом для Башкирии, подобный результат создаст новые возможности для развития клуба. Об этом в ТАСС заявил глава республики Рустэм Хамитов. В воскресенье, 13 мая, футболисты «Уфы» на своем поле разгромили «Тосно» со счетом 5:0 и заняли шестое место, в активе команды 43 очка. В следующем сезоне уфимский клуб впервые в истории выступит в европейском клубном турнире, информирует агентство.

«Во-первых, это важно для жителей республики, города, — сказал Рустэм Хамитов. — Думаю, сегодня много людей, которые радуются этому замечательному успеху. Судя по всему, наш клуб попадет в Лигу Европы, это новый шаг и новые возможности. Конечно, мы довольны тем, что этот проект развивается по восходящей, уже есть хорошие результаты». «Надо думать и о новых серьезных игроках, потому что сегодня мы проводили двух игроков из команды», — добавил глава Башкирии.

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев также поздравил «горожан». «Хочу поздравить «Уфу» и ее главного тренера Сергея Семака. Результат любого тренера — это место команды в турнирной таблице, которая является зеркалом чемпионата. «Уфа», не имея каких-то больших возможностей и исполнителей, добилась большого успеха, и это напрямую связано с работой молодого тренера», — заявил собеседник РИА Новости.

При этом Пятый канал передает, что петербургский «Зенит» решил досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Роберто Манчини. На замену Манчини предлагают взять своего бывшего игрока и тренера «Уфы» Сергея Семака, а также итальянца Маурицио Сарри, который работает в «Наполи».

Однако как заявил сам Сергей Семак «Спорт-Экспрессу», «из «Зенита» на меня никто не выходил». «На данный момент я тренер «Уфы». И со мной никто не связывался, разговоров никаких не было», — сказал он.

Жители Башкирии провели флешмоб в защиту гор-шиханов. «Около 2,5 тысячи человек в субботу приняли участие во флешмобе "Кольцо жизни" в защиту горы Торатау», — сообщила «Коммерсанту» участница мероприятия. Встав в цепь, участники акции взяли гору в кольцо, растянув флаг Башкирии протяженностью около 1 км. У подножия горы были высажены саженцы деревьев.

«В апреле глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что стерлитамакские горы-шиханы не будут переданы в промышленную разработку "Башкирской содовой компании", которая несколько лет претендует на них с целью добычи сырья», — напомнили в издании.

Силовой экстрим... Тем временем в Уфе состоялся Всероссийский турнир по силовому экстриму. Как передает телеканал ОТР, в Уфе собрались тяжелоатлеты со всей страны на Всероссийский турнир по силовому экстриму. «12 спортсменов поднимали 120-килограммовые бревна и даже буксировали фуру весом 17 тонн. Это была одна из самых зрелищных дисциплин. Помимо этого в программе — и традиционные башкирские состязания. Например, участники метали древнее орудие — сукмар — типа булавы. Его вес — 28 килограммов», — говорится в сюжете.

«Интересный формат, впервые такое в Уфе, чтобы именно не просто штанги и гири, а "КамАЗы", бревна», — делятся участники турнира.

Организаторы говорят, что этим турниром хотят привлечь жителей республики к регулярным занятиям спортом.

…И интеллектуальный турнир. Как информирует газета «Комсомольская правда», в Уфе завершился интеллектуальный турнир «История России». Главная особенность проекта — участие людей с ограниченными возможностями здоровья в составе команд. «Именно для повышения интереса у лиц с инвалидностью РБ к получению образования, подготовки их к сдаче вступительных испытаний в учебные заведения, а также приобщения их к деятельности ВОИ реализуется данный проект — многоэтапный интегрированный интеллектуальный турнир на тему «История России», — отметили в издании.

В 2017 году были проведены отборочные турниры, в которых приняли участие 198 человек со всей республики, из них 168 человек с инвалидностью. В финал, который был построен по принципу игры «Что? Где? Когда?», попали 126 человек в составе 21 команды из Сибая, Стерлитамака, Дюртюлей, Туймазов, Уфы, Белебея, Абзелиловского и Баймакского районов, а также учащиеся БашГУ и Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники и Уфимского торгово-экономического колледжа. По результатам финального турнира первое место завоевала команда «УникУм». Награду за второе место получила команда «Сталкеры» из Стерлитамака, а обладателем третьего места стала Дюртюлинская команда «Аргамак».

Турнир реализуется под руководством Башкирской республиканской организации «Всероссийского общества инвалидов» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, добавили в газете.

Художник из Уфы прославился на весь мир. Удивительные фигурки на кончике карандаша вырезает художник из Уфы Салават Фидаи. Об этом сообщает телеканал НТВ и отмечает, что его «работы выставляются по всему миру. Людей восхищают эти произведения миниатюрного искусства».

Как рассказал корреспондент телеканала, «Салават работает под микроскопом при помощи ножа для рукоделия. По образованию он юрист, но в детстве окончил художественную школу и всегда увлекался миниатюрой — писал картины на семенах и зернах. Затем творческие поиски привели к графитовым стержням». Сообщается, что поклонники Фидаи покупают фигурки по цене от 500 долларов. При этом сам автор настаивает, что он «не Левша, подковавший блоху, не просто умелый ремесленник, а настоящий художник».

«Я не гонюсь за масштабом, мне больше нравится художественная составляющая», — говорит Салават Фидаи.

Как отмечается в программе «Чудо техники» на НТВ, уфимский художник способен создать произведение искусства даже из тончайшего грифеля сечением 0,35 миллиметра.