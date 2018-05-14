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14 мая Понедельник

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Репетиторство к ЕГЭ в Уфе: эксперты выяснили, какие предметы в столице Башкирии самые дорогие

ОБЩЕСТВО

Репетиторство к ЕГЭ в Уфе: эксперты выяснили, какие предметы в столице Башкирии самые дорогие Фото: ИА «Башинформ»

Репетиторство к ЕГЭ в Уфе: эксперты выяснили, какие предметы в столице Башкирии самые дорогие Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 28 мая для выпускников школ Башкортостана начнется самая горячая пора года – основной этап сдачи ЕГЭ. Не секрет, что для подготовки к единому госэкзамену родители многих школьников нанимают репетиторов.

По данным пресс-службы сайта бесплатных объявлений «Юла», список самых дорогих репетиторов в Уфе возглавляют преподаватели обществознания – 650 рублей за час в среднем. На втором месте по стоимости – учителя биологии (510 рублей за час). На третьем – информатики, их услуги в среднем стоят 470 рублей.

Более доступными предметами стали география (200 рублей за час), иностранные языки (360 рублей) и математика и химия (380 рублей). Средняя стоимость одного урока с репетитором по русскому языку составила 400 рублей, а с преподавателем по истории — 450 рублей.

В столице республики средняя стоимость занятия по всем предметам составила 420 рублей. Для сравнения: дороже всего в России подготовка к экзаменам обошлась в Москве —  730 рублей в час. А дешевле всего нанять репетиторов можно было в Волгограде — за 330 рублей.

Как отмечают в «Юле», с начала года в России чаще всего искали репетиторов к ЕГЭ по английскому языку. На них пришлось 38,5 % от всех поисковых запросов, на втором месте – репетиторы по математике (34 %), на третьем – по химии (5,8 %).

Активнее всего преподаватели размещали объявления в сентябре (21 % всех предложений), поскольку именно в этот период школьники обычно начинают подготовку к экзаменам. К маю количество объявлений уменьшилось в три раза и составило всего 6 % от общего количества за учебный год.

Самые дорогие предложения пришлись на декабрь 2017 года, а выгоднее всего начинать подготовку ребенка к ЕГЭ оказалось в апреле 2018-го: в этом месяце стоимость занятия была в 2,5 раза дешевле, чем в декабре.

Добавим, в этом году ЕГЭ будут сдавать более 19 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Будет работать 112 пунктов проведения экзаменов: 98- на базе школ, девять на дому – для детей-инвалидов, пять – на территории колоний, уточнили в региональном Министерстве образования. 

Теги: образование, ЕГЭ-2018
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