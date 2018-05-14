УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прекратились поиски сбежавшего 10 мая из филиала Кумертауского психоневрологического интерната, расположенного в селе Юмагузино Кугарчинского района, подопечного. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минтруда РБ, 24-летний Динарис Г. самостоятельно вернулся в учреждение в воскресенье, 13 мая.

Ранее «Башинформ» информировал, что это не первый случай побега Динариса из спецучреждения. Молодой человек уходил из интерната в октябре прошлого года. Сотрудники полиции обнаружили его недалеко от деревни Туманчино Мелеузовского района.