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14 мая Понедельник

Уфа   °

В новом лимузине Владимира Путина установлены амортизаторы, произведенные в Башкирии

ОБЩЕСТВО

В новом лимузине Владимира Путина установлены амортизаторы, произведенные в Башкирии Фото: Из открытых источников

В новом лимузине Владимира Путина установлены амортизаторы, произведенные в Башкирии Фото: Из открытых источников

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Лимузин, который страна увидела на инаугурации Владимира Путина, разработан в России. По данным «Первого канала», все комплектующие автомобиля сделаны в разных регионах страны. К примеру, амортизаторы произведены в Башкирии, топливный бак в Нижнем Новгороде, диски – в Красноярске, шины – в Нижнекамске, кожаный салон пошит в Рязани. Двигатель – также отечественная разработка.

Отметим, что лимузин, на котором передвигается президент страны Владимир Путин – не эксклюзив. В скором времени в России наладят серийное производство данного автомобиля. До конца 2018 года планируется спустить с конвейера и продать более 100 машин марки «Аурус». Стоимость лимузина начинается от шести миллионов рублей. 

Теги: лимузин, Владимир Путин, Аурус
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