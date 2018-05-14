Роспотребнадзор назвал некачественную молочную продукцию и фальсификаты Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор назвал некачественную молочную продукцию и фальсификаты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор по поручению Правительства России провел лабораторные исследования пищевой молочной продукции в аккредитованных лабораториях. Эксперты оценили творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов, сообщили в ведомстве.

Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных). Информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается.

Несоответствие в категории «творог» выявлено по микробиологическим показателям, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения. Важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в 5 пробах молока, 9 творога и 2 сливочного масла. Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможностью осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии.

В ходе исследований не выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90. Указанное свидетельствует о том, что по показателям безопасности исследованная продукция соответствует всем установленным требовпгиям.

Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%.