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14 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе подросткам помогут найти работу

ОБЩЕСТВО

В Уфе подросткам помогут найти работу Фото: Олег Яровиков

В Уфе подросткам помогут найти работу Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В среду, 16 мая, Центр содействия занятости молодежи Уфы проведет «горячую линию», во время которой специалисты расскажут подросткам и молодежи о возможностях трудоустройства, социальных гарантиях и льготах, которые положены молодым специалистам при приеме на работу.

Молодые люди смогут узнать о временных и постоянных вакансиях, научатся составлять резюме и смогут задать вопросы о сфере трудового законодательства.

Телефон «горячей линии»: 8 (347) 279-06-56.

Звонки принимаются с 15.00 до 17.00.

Теги: центр занятости, работа, горячая линия
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