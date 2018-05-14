В начале недели в Башкирии установится летняя погода Фото: Андрей Старостин В начале недели в Башкирии установится летняя погода Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Начало новой недели в Башкирии, по прогнозом синоптиков, будет теплым и летним. После ночных заморозков в отдельных районах республики, днем воздух прогреется +17.. +23 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 14 мая, температура воздуха ночью составит +2..+7 градусов, днем — +18.. +23. Возможна небольшая облачность, без осадков.

В среду местами по республике пройдут небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до +2..+7, днем будет +15..+20 градусов.