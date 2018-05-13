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13 мая Воскресенье

Уфа   °

В Уфе рядом с торговым центром обвалился грунт

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Уфе на улице Ленина на проезжей части рядом с торговым центром «Экватор» произошла просадка грунта. 

На место прибыли все необходимые службы, аварийный участок огородили. 

К 22 часам участок засыпан работниками Управления по содержанию и благоустройству Советского района столицы.

Теги: обвал грунта
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