На юге Башкирии появилась третья точка «Башкирской кругосветки» Фото: автор

















На юге Башкирии появилась третья точка «Башкирской кругосветки» Фото: автор

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Башкирское отделение Русского географического общества уже в шаге от завершения разработки очередного проекта для любителей путешествий — туристического маршрута «Башкирская кругосветка», который охватит все четыре крайние географические точки республики, а также географический центр Башкортостана в Гафурийском районе . В прошлом году, 12 октября, церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана состоялась в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово.

27 октября в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.

А в минувшую пятницу в Занчуринском районе республики у деревни Кужанак прошла церемония торжественного открытия стелы, обозначающей крайнюю южную точку нашей республики.

Открывая торжество, руководитель регионального отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин отметил, что место для установления стелы южной географической точки республики выбрано очень удачно. Рядом, буквально в нескольких метрах, указатель границы Башкортостана с Оренбургской областью, а также центральная дорога, ведущая к крупной железнодорожной станции, расположенной в 15 километрах в городе Кувандык Оренбургской области. По словам Камиля Зиганшина, установленная стела — не просто географический знак, не какое-то ограждение, это южные ворота нашей республики, ворота дружбы для регионов – наших соседей. Известный писатель и путешественник выразил надежду, что со временем эта географическая точка станет брендом Зианчуринского района и всего Башкортостана. Он поблагодарил всех, кто занимался изготовлением и установкой стелы, облагораживанием территории вокруг нее.

Свои поздравления жителям Кужанака в связи с установлением в их деревне стелы, обозначающей самую южную географическую точку республики, высказала исполнительный директор регионального отделения РГО в РБ Римма Галеева.

Управляющий делами администрации Зианчуринского района Басир Хабибуллин также поздравил жителей деревни Кужанак с этим знаменательным событием, отметив, что здесь живут трудолюбивые люди, которые, не смотря на трудности, непростые экономические условия, продолжают работать на земле, создают фермерские хозяйства в животноводстве и земледелии. Из всех 78 населенных пунктов в составе 15 административно-территориальных муниципальных образований района в этом сельском поселении у жителей неплохие показатели в количестве домашнего скота, производстве сельхозпродукции. Управделами администрации привел цифры экономических показателей в целом по району, отметив, что только за 2017 год в районе реализованы инвестиционные проекты на сумму более 1 млрд рублей. Сданы в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 9 МВт, в районном центре селе Исянгулово запущена блочная котельная. В АПК района реализуется совместный инвестпроект с группой компаний «А7-Агро» по развитию молочного животноводства на сумму 450 млн рублей, муниципальная программа развития овцеводства. Басир Хабибуллин выразил надежду, что признание деревни Кужанак самой южной географической точкой Башкортостана даст новый импульс для развития туризма в районе, поможет не только сохранению деревни, но и дальнейшему ее процветанию.

Глава администрации сельского поселения Яныбаевский сельский Совет Самат Канчурин поблагодарил Башкирское отделение Русского географического общества за помощь в определении места установки стелы и финансировании проекта, а также назвал тех, кто способствовал и помогал ее изготовлению, размещению на выбранном месте, в облагораживании территории. Саму стелу изготовило ООО «Грант», в ограждении территории вокруг стелы, покупке и посадке рядом с ней саженцев деревьев финансовую помощь оказал индивидуальный предприниматель, потомственный лесовод в третьем поколении, обладатель учрежденного РГО в РБ звания «Рыцарь леса» Алик Тукумбетов.

По завершении торжественной части открытия стелы, артисты районного Дома культуры, а также участники местной художественной самодеятельности выступили с концертными номерами.

Как рассказал председатель регионального отделения РГО в РБ Камиль Зиганшин, совсем скоро в Учалинском районе будет установлена четвертая, самая восточная географическая точка Башкортостана, и тогда маршрут «Башкирской кругосветки» окончательно закольцуется. Согласно Положению об этом маршруте, каждый авто-, мото- и велотурист, совершивший кругосветное путешествие по Башкортостану, побывавший во всех четырех географических точках и в центре республики, получит специальный жетон и диплом. По его словам, Башкирская кругосветка» инициирована в связи с успехом другого туристического проекта РГО в РБ «Уральский барс», предусматривающего покорение семи вершин Южного Урала: «Мы наблюдаем большой интерес к покорению гор-тысячников в рамках этого проекта. Очень надеемся, что и «Башкирская кругосветка» найдет своих энтузиастов и будет такой же популярной, как проект «Уральский барс», — отметил известный писатель и путешественник.