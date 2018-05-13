В Уфе определят лучшую дворовую цветочную клумбу Фото: Олег Яровиков В Уфе определят лучшую дворовую цветочную клумбу Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 12 мая в Уфе начался прием заявок на участие в конкурсе на лучший балкон и дворовую цветочную клумбу.

В конкурсе, инициаторами проведения которого выступают Управление жилищного хозяйства столицы при поддержке управляющих организаций УЖХ районов города, могут принять участие уфимцы, проживающие в многоквартирных жилых домах и желающие сделать краше свой город, создать красоту и уют в своем дворе. Победителей определят в номинациях «А из нашего окна чудо-клумба видна», «Райский уголок на моем балконе». Основные критерии оценки конкурсной комиссией – красочность, ухоженность, оригинальность, изобилие цветущих растений и их видов, а также сохранение цветущего вида на протяжении всего летнего периода.

Помимо трех призеров в каждой из номинаций, будут поощрены 10 активных участников, работы которых имеют отличительные особенности и заслуживают внимания.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 августа подать заявку в УЖХ г.Уфы по адресу: ул.Комсомольская, 165/1 каб.213 (тел.235-50-88, 233-66-33, или на электронную почту nasibullina@ugh.ufanet.ru).

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 16 августа. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте УЖХ.