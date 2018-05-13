Уфаводоканал сообщил, в каких домах на следующей неделе отключат воду Фото: Олег Яровиков Уфаводоканал сообщил, в каких домах на следующей неделе отключат воду Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе стало известно, в каких домах на следующей неделе отключат воду, сообщают в МУП «Уфаводоканал».

14 мая в связи с заменой запорной арматуры будет отключена холодная и горячая вода в Калининском районе столицы по улицам Интернациональная 65, 65/1, 67, ул. Нежинская 42а, ул. Победы 3/1, ул. Интернациональная 20б, ул. Победы 3/2, ул. Интернациональная 20, 20а, ул. Индустриальное шоссе 1

15 мая для замены запорной арматуры по ул. Кольцевая — ул. Коммунаров будет отключена холодная вода у следующих потребителей: ул. Кольцевая 154,156,156а,158а,160, ул. Машиностроителей 21, ул. Коммунаров 13,14,15, ул. Черниковская 41а,43, ул. Коммунаров 12а, а также по ул. Кольцевая 169,169а,169б, 171,173,175, ул. Коммунаров 22,24,25,27, ул. Кольцевая 173/1.

16 мая будет отключена холодная и горячая вода по адресам ул. М. Рыльского 2/1, 10, ул. Маршала Жукова 14, 14/1,16, ул. Блюхера 15, 15/1, 17, 28, 32, 32/1, 36, Бульвар Славы 4, 8, Проспект Октября 121/1а, ул. Блюхера 32/1, 17, 7, 15/2, Проспект Октября 119/2.

17 мая холодная и горячая вода будет отключена на один день у следующих потребителей:ул. Первомайская 27, 29, 31, 32,м33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45, ул. Победы 16, 18, ул. Маяковского 24 и 21, ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, ул. Первомайская 35, 41, 43а, 29/1, 45/1, 41/1, ул. Архитектурная 1, 3, 5, 6, 16, ул. Ульяновых 36.