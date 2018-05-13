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УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии подвели итоги акции «АвтоЛетопись Победы». Уникальную образовательно-патриотическую акцию, посвященную Дню Победы, второй год подряд проводит Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамак.

«Великая Отечественная война – особенный этап в истории нашей страны, он связан и с большой гордостью и с огромной печалью, — рассказала директор фонда Елена Долгих. — Миллионы людей погибли в сражениях, чтоб мы могли жить. Прошло не так много времени с тех пор, как перестали греметь выстрелы, но мы уже стали забывать о подвигах. К сожалению, сегодня ситуация такова, что представление о Победе и о самой истории Великой Отечественной войны изменилось: факты в последнее время часто фальсифицируются. Разные поколения, выросшие на разных учебниках истории, по-разному смотрят на исторические факты. А ветеранов осталось так мало, что узнать, как было на самом деле, из уст очевидцев уже не представляется возможным. Поэтому возникает необходимость возродить память о Великой Победе, наполнив гордостью за нее сердца подрастающего поколения. И для этого нужно использовать все доступные в современном обществе информационные каналы.Волонтеры проекта «АвтоЛетопись Победы» собирают информацию о фактах Великой Победы, вошедших в Летопись Победы, и о той цене,которая была за нее заплачена. Своими силами разработав единый дизайн,они изготовили несколько сотен наклеек, которые бесплатно раздавались всем желающим. Активную помощь проекту оказывают волонтеры стерлитамакского Клуба добровольцев, Активистов и Добровольцев КЛАД и Центра развития молодёжного волонтёрства «Логос»».

Проект был апробирован в 2017 году силами ФПРО на территории г.Стерлитамак и Стерлитамакского района, получил поддержку и одобрение населения. Результатами проекта заинтересовались жители других регионов

республики и России. Уже имеются соглашения о сотрудничестве с несколькими добровольческими организациями РФ. Планируется, что, расширяя территорию проведения акции в течение трех лет (2017-2019), будет подготовлена база для полномасштабного проведения акции «АвтоЛетопись Победы-2020» на территории всей России, приуроченной к 75-летию Великой Победы.

А пока сотни счастливчиков получили уникальную наклейку на автомобиль, содержащую информацию об одном из славных подвигов советского народа в Великой Отечественной войне, о том, какой ценой далась нам Великая Победа. Сотня стерлитамакских автомобилей уже разъезжает по городу, став «страничкой» мобильной летописи великий сражений. Теперь, гуляя по улицам города, горожане читают надписи на проезжающем транспорте и изучают подвиги наших дедов и прадедов.