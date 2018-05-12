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В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным»

ОБЩЕСТВО

В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным» Фото: Олег Яровиков

В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным».

Принять участие в проекте могут все желающие. Акция продлится до 30 мая 2018 года. 

Организаторы проведения акции — волонтерский сектор факультета биотехнологий и ветеринарной медицины «Мы – Вместе!» совместно с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов Башкирского государственного аграрного университета.

«Уфимцы могут принести медикаменты, корм, зоотовары, средства для уборки, дезинфекции и другие вещи», — сообщили волонтеры.

Неравнодушных граждан ждут в четвертом учебном корпусе БГАУ в будние дни с 8.30 до 17.00. Дополнительная информация по телефону: +7(987)2418519.

Теги: благотворительные акции
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