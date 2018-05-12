В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным»
В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным» Фото: Олег Яровиков
В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным» Фото: Олег Яровиков
УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе волонтеры организуют благотворительную акцию «Помоги бездомным животным».
Принять участие в проекте могут все желающие. Акция продлится до 30 мая 2018 года.
Организаторы проведения акции — волонтерский сектор факультета биотехнологий и ветеринарной медицины «Мы – Вместе!» совместно с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов Башкирского государственного аграрного университета.
«Уфимцы могут принести медикаменты, корм, зоотовары, средства для уборки, дезинфекции и другие вещи», — сообщили волонтеры.
Неравнодушных граждан ждут в четвертом учебном корпусе БГАУ в будние дни с 8.30 до 17.00. Дополнительная информация по телефону: +7(987)2418519.