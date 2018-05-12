Форум башкирской культуры «Асылташ» принимает заявки
УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Баймакском районе пройдет Республиканский форум башкирской культуры «Асылташ». Мероприятие состоится 5-8 июля на озере Графском.
Дан официальный старт регистрации, которая продлится до 25 июня. К участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет со всей республики и соседних регионов.
Организаторами форума выступают - Молодая Гвардия Республики Башкортостан, Ассоциация молодежных землячеств Республики Башкортостан, администрация Баймакского района Республики Башкортостан, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.