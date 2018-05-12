Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.73 ↓

EUR 73.51 ↑

12 мая Суббота

Уфа   °

Форум башкирской культуры «Асылташ» принимает заявки

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Баймакском районе пройдет Республиканский форум башкирской культуры «Асылташ». Мероприятие состоится 5-8 июля на озере Графском.

Дан официальный старт регистрации, которая продлится до 25 июня. К участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет со всей республики и соседних регионов. 

Организаторами форума выступают - Молодая Гвардия Республики Башкортостан, Ассоциация молодежных землячеств Республики Башкортостан, администрация Баймакского района Республики Башкортостан, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. 

Теги: молодежный форум
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии спустя 15 лет работы закрывается крупный торговый центр
В Стерлитамаке спустя 15 лет работы закрывается один из крупнейших торговых центров города — «Юго-Западный». Как рассказал агентству «Башинформ» предста
В Башкирии вновь поднялись цены на бензин
На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо. В новом дачном сезоне цена выросла еще на 30 копее
В Башкирии выросла минимальная сумма «декретных» на первого ребенка
В республиканском отделении ФСС назвали минимальную сумму пособия по уходу за первенцем для работающих людей (размер пособия за вторым ребенком и послед
Где, как и с кем отдыхают игроки ХК «Салават Юлаев»
После завершения сезона, хоккеисты «Салавата Юлаева» по традиции отправились на отдых. Большинство игроков башкирской команды сначала навестили всех родн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть