В Башкирии пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД» Фото: Ксения Калинина В Башкирии пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД» Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

При поддержке Фонда социально-культурных инициатив в мае пройдет очередная Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа (в этом году — 20 мая).

В вузах и ссузах, общеобразовательных школах республики, центре СПИД и медицинских учреждениях пройдут различные просветительские мероприятия: онлайн-квест, обучающие семинары, лекции, дискуссионные «круглые столы», акции с экспресс-тестированием на ВИЧ.

Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, в рамках Всероссийской акции «#СтопВИЧ/СПИД» в Башкортостане запланировано проведение информационных акций для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию, до- и после тестовым консультированием, раздачей информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции.

В том числе, зрителям будет показана художественная постановка актерской студии «Оперение», основанной Константином Хабенским, – спектакль «LIFE», поднимающий проблему распространения ВИЧ среди молодежи.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти умерших от СПИДа, пройдут с 21 по 28 мая в городах: Салават — 21 мая, Ишимбай — 22 мая, Стерлитамак — 23 мая, Туймазы — 24 мая, Октябрьский — 25 мая, Белорецк — 28 мая.

Благодаря проводимой акции каждый житель республики получает дополнительную возможность узнать о методах своевременной диагностики и разобраться в вопросах личной стратегии и методик предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Это имеет первостепенное значение для групп особого риска и, в первую очередь для людей, только вступающих во взрослую жизнь.