Всероссийский день посадки леса: в Уфе парк им. Рутто украсили 400 саженцев сосны Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ











Всероссийский день посадки леса: в Уфе парк им. Рутто украсили 400 саженцев сосны Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

12 мая Министерство лесного хозяйства РБ в уфимском парке имени лесовода Георгия Рутто организовало центральное мероприятие экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

Было высажено порядка 400 саженцев сосны, привезенных из Архангельского, Стерлитамакского и Уфимского лесхозов, а также из учебно-опытного хозяйства Уфимского лесотехнического техникума.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза РБ, помимо посадки деревьев была организована уборка парковой зоны от мусора и валежника.

В экологической акции приняли участие члены Правительства Республики Башкортостан, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, сотрудники администрации главы РБ и аппарата Правительства РБ, работники администрации г. Уфы, Уфимского лесхоза, Уфимского лесотехнического техникума, Учебно-опытного хозяйства — Уфимского лимонария, сотрудники Минлесхоза РБ, журналисты и школьники.

«В 2017 году в мероприятиях по посадке и возобновлению леса в Республике Башкортостан приняли участие свыше 15 тысяч человек, в рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Лес Победы» было высажено около 400 тысяч саженцев и сеянцев, — рассказал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. – В 2018 году в рамках Года добровольца (волонтера) и в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» Минлесхоз РБ запланировал мероприятия по посадке леса на площади более 100 га, очистке и уборке от мусора и захламленности лесов вдоль автомобильных дорог, уборке территорий лесничеств, вокруг населенных пунктов, парков на площади 350 га. ⁠Предполагается, что в 2018 году в акциях «Всероссийский день посадки леса», «Лес Победы», «Посади свое дерево» и «Живи лес» примут участие более 30 тысяч человек».

В период с 3 по 19 мая акция «Всероссийский день посадки леса» проходит во всех лесничествах республики с привлечением добровольцев, школьников, студентов, предприятий, учреждений, общественных организаций и местного населения.

Уфимский парк им. Рутто был заложен в Уфе в 1950 году. Он находится на территории Уфимского лесничества, неподалеку от санатория «Зеленая роща» и лимонария. Его площадь составляет семь гектаров, из которых один гектар занят дубравой.

Георгий Михайлович Рутто - участник Великой Отечественной войны. Его боевой путь отмечен медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и Орденом Красной Звезды. В сентябре 1945 года Г. Рутто был назначен на должность лесничего Паркового лесничества Уфимского горлесхоза. Почти тридцать лет он работал в этой должности и за эти годы на площади более тысячи гектаров под его непосредственным руководством в городской черте и по берегам рек Белой и Уфы создавались рукотворные леса.

Лиственничные, сосновые и кленовые посадки, березовые и липовые аллеи, дубравы, сохраненные Георгием Михайловичем, — стали памятником, оставленным на века горожанам, жителям столицы.