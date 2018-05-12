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12 мая Суббота

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МЧС по Башкирии: в выходные заморозки в воздухе и на почве сохранятся

ОБЩЕСТВО

МЧС по Башкирии: в выходные заморозки в воздухе и на почве сохранятся Фото: автор

МЧС по Башкирии: в выходные заморозки в воздухе и на почве сохранятся Фото: автор

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

МЧС по Республике Башкортостан вновь предупреждает жителей.

По сведениям республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая и 13 мая на территории республики местами ночью и утром сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. 12 мая — 0-2°, 13 мая — 0-3°. 

Жителей призывают быть особенно внимательными и осторожными. 

Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур. В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Теги: мчс, заморозки
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