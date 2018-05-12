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12 мая Суббота

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В Башкирии 1700 участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату 10 тыс рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 1700 участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату 10 тыс рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии 1700 участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату 10 тыс рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1700 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тыс рублей. 

Напомним, выплата приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Как сообщает отделение Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан, вся необходимая предварительная работа, связанная с подготовкой списков получателей, уже проведена.

Выплата будет осуществляться в течение мая – июня 2018 года вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Обращаться в управления Пенсионного фонда в районах и городах для получения единовременной выплаты и писать заявления не нужно. 

Теги: пенсия, ветераны
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